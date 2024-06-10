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Нестеров Иван Григорьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.02.1856

Дата смерти

16.11.1906

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.02.1856

Отец: Нестеров Григорий Васильевич

Мать: Лебедева Мавра Павловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Нестерова (Тарасова) Степанида Екимовна

Рождение ребёнка
01.08.1875

Сын: Нестеров Степан Иванович

Мать ребёнка: Нестерова (Тарасова) Степанида Екимовна

Рождение ребёнка
1882

Сын: Нестеров Илья Иванович

Мать ребёнка: Нестерова (Тарасова) Степанида Екимовна

Рождение ребёнка
10.07.1883

Сын: Нестеров Михаил Иванович

Мать ребёнка: Нестерова (Тарасова) Степанида Екимовна

Рождение ребёнка
04.01.1889

Дочь: Нестерова Татьяна Ивановна

Мать ребёнка: Нестерова (Тарасова) Степанида Екимовна

Рождение ребёнка
22.10.1899

Дочь: Нестерова Александра Ивановна

Мать ребёнка: Нестерова (Тарасова) Степанида Екимовна

Смерть
16.11.1906

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