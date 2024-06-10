Нестеров Иван Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.02.1856
Дата смерти16.11.1906
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.02.1856
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
01.08.1875
Мать ребёнка: Нестерова (Тарасова) Степанида Екимовна
Рождение ребёнка
1882
Мать ребёнка: Нестерова (Тарасова) Степанида Екимовна
Рождение ребёнка
10.07.1883
Мать ребёнка: Нестерова (Тарасова) Степанида Екимовна
Рождение ребёнка
04.01.1889
Дочь: Нестерова Татьяна Ивановна
Мать ребёнка: Нестерова (Тарасова) Степанида Екимовна
Рождение ребёнка
22.10.1899
Дочь: Нестерова Александра Ивановна
Мать ребёнка: Нестерова (Тарасова) Степанида Екимовна
Смерть
16.11.1906