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Петропавловская Клавдия Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1840

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1840

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Около 1863

Муж: Петропавловский Николай Васильевич

Рождение ребёнка
1865

Сын: Петропавловский Александр Николаевич

Отец ребёнка: Петропавловский Николай Васильевич

Карабаново, Красносельский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1869

Дочь: Соколова (Петропавловская) Мария Николаевна

Отец ребёнка: Петропавловский Николай Васильевич

Карабаново, Красносельский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1877

Сын: Петропавловский Иван Николаевич

Отец ребёнка: Петропавловский Николай Васильевич

Карабаново, Красносельский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
Около 1882

Сын: Петропавловский Василий Николаевич

Отец ребёнка: Петропавловский Николай Васильевич

Рождение ребёнка
1884

Сын: Петропавловский Петр Николаевич

Отец ребёнка: Петропавловский Николай Васильевич

Карабаново, Красносельский муниципальный район, Костромская область
Упоминание
1893
Карабаново, Красносельский муниципальный район, Костромская область
1893 ф.130 о.9 д.3377 46об-48 сверхштатные Дьякон Николай Васильев Петропавловский, 49 лет сын псаломщика села Туровского Галического уезда обучался в Галическом причетничесском классе, определен на д... Показать все
Упоминание
1902
Карабаново, Красносельский муниципальный район, Костромская область
1902 ф.130 о.9 д.3521 46об-48 сверхштатные Дьякон Николай Васильев Петропавловский, сын псаломщика села Туровского Галического уезда, 58 лет обучался в Галическом причетничесском классе, определен на ... Показать все
Смерть
Неизвестно

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