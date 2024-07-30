Петропавловская Клавдия Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1840
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1840
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Около 1863
Рождение ребёнка
1865
Сын: Петропавловский Александр Николаевич
Отец ребёнка: Петропавловский Николай Васильевич
Рождение ребёнка
1869
Дочь: Соколова (Петропавловская) Мария Николаевна
Отец ребёнка: Петропавловский Николай Васильевич
Рождение ребёнка
1877
Сын: Петропавловский Иван Николаевич
Отец ребёнка: Петропавловский Николай Васильевич
Рождение ребёнка
Около 1882
Сын: Петропавловский Василий Николаевич
Отец ребёнка: Петропавловский Николай Васильевич
Рождение ребёнка
1884
Сын: Петропавловский Петр Николаевич
Отец ребёнка: Петропавловский Николай Васильевич
Упоминание
1893
1893 ф.130 о.9 д.3377 46об-48 сверхштатные Дьякон Николай Васильев Петропавловский, 49 лет сын псаломщика села Туровского Галического уезда обучался в Галическом причетничесском классе, определен на д... Показать все
Упоминание
1902
1902 ф.130 о.9 д.3521 46об-48 сверхштатные Дьякон Николай Васильев Петропавловский, сын псаломщика села Туровского Галического уезда, 58 лет обучался в Галическом причетничесском классе, определен на ... Показать все
Смерть
Неизвестно