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Креков Михаил Иванович

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Место рождения

Новые Челны, Башинды-Останковская волость, Мензелинский уезд

Дата рождения

17.09.1909 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1872 г.р.

Мать

1875 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

НВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.09.1909 ст.

Отец: Креков Иван Анастасьев

Мать: Надежда Павлова

Новые Челны, Башинды-Останковская волость, Мензелинский уезд
Крещение
20.09.1909 ст.
Останково, Тукаевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Восприемники: деревни Новых-Челнов крестьянин Никита Анастасьев Креков, той же деревни крестьянская девица Анисья Спиридонова Липатова
Призыв на военную службу
?.07.1941
Сарманово, Сармановский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
призван Ворошиловским РВК ТАССР
Пропал без вести (военное)
?.12.1941
"можно считать пропавшим без вести в декабре 1941"
Смерть
Неизвестно
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