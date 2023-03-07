Надежда Павлова
Место рождения
Дата рождения20.09.1875 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.09.1875 ст.
Отец: Павел Маркелов
Мать: Евдокия Прокопьева
Крещение
21.09.1875 ст.
Орловка, Мысово-Челнинская волость, Мензелинский уезд
Восприемники: той же деревни крестьянин собственник Григорий Дементьев и солдата Егора Филиппова жена Варвара Маркелова.
Бракосочетание
17.01.1900 ст.
Останково, Тукаевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Поручители по жениху: деревни Новых Челнов крестьяне: Александр Петров Мясников, Андрей Трифонов (Креков), Степан Павлов Мясников. По невесте: деревни Тогаевой крестьяне: Исаак Кузьмин, Афанасий Серге... Показать все
Рождение ребёнка
22.09.1900 ст.
Отец ребёнка: Креков Иван Анастасьев
Рождение ребёнка
18.06.1903 ст.
Отец ребёнка: Креков Иван Анастасьев
Рождение ребёнка
19.08.1905 ст.
Отец ребёнка: Креков Иван Анастасьев
Рождение ребёнка
17.09.1909 ст.
Отец ребёнка: Креков Иван Анастасьев
Рождение ребёнка
26.04.1913 ст.
Отец ребёнка: Креков Иван Анастасьев
Смерть
Неизвестно