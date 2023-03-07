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Надежда Павлова

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Место рождения

Тогаево, Тукаевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

20.09.1875 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.09.1875 ст.

Отец: Павел Маркелов

Мать: Евдокия Прокопьева

Тогаево, Тукаевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Крещение
21.09.1875 ст.
Орловка, Мысово-Челнинская волость, Мензелинский уезд
Восприемники: той же деревни крестьянин собственник Григорий Дементьев и солдата Егора Филиппова жена Варвара Маркелова.
Бракосочетание
17.01.1900 ст.

Муж: Креков Иван Анастасьев

Останково, Тукаевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Поручители по жениху: деревни Новых Челнов крестьяне: Александр Петров Мясников, Андрей Трифонов (Креков), Степан Павлов Мясников. По невесте: деревни Тогаевой крестьяне: Исаак Кузьмин, Афанасий Серге... Показать все
Рождение ребёнка
22.09.1900 ст.

Сын: Креков Сергей Иванович

Отец ребёнка: Креков Иван Анастасьев

Новые Челны, Башинды-Останковская волость, Мензелинский уезд
Рождение ребёнка
18.06.1903 ст.

Сын: Креков Леонид Иванович

Отец ребёнка: Креков Иван Анастасьев

Новые Челны, Башинды-Останковская волость, Мензелинский уезд
Рождение ребёнка
19.08.1905 ст.

Сын: Креков Тимофей Иванович

Отец ребёнка: Креков Иван Анастасьев

Новые Челны, Башинды-Останковская волость, Мензелинский уезд
Рождение ребёнка
17.09.1909 ст.

Сын: Креков Михаил Иванович

Отец ребёнка: Креков Иван Анастасьев

Новые Челны, Башинды-Останковская волость, Мензелинский уезд
Рождение ребёнка
26.04.1913 ст.

Сын: Креков Василий Иванович

Отец ребёнка: Креков Иван Анастасьев

Новые Челны, Башинды-Останковская волость, Мензелинский уезд
Смерть
Неизвестно
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