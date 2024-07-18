Muehlberger Alexander
Место рожденияНе указано
Дата рождения1924
Дата смерти?.03.1991
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1924
Отец: Muehlberger Johann Jacob
Мать: (Mai) Elisabeth Jacob
Рождение ребёнка
04.10.1948
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
29.01.1963
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
?.03.1991