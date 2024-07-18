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Muehlberger Alexander

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1924

Дата смерти

?.03.1991

Пол

Мужской

Отец

1898 г.р.

Мать

1898 г.р.

Дети

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Добавил:

ММ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1924

Отец: Muehlberger Johann Jacob

Мать: (Mai) Elisabeth Jacob

Рождение ребёнка
04.10.1948

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
29.01.1963

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
?.03.1991

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