Трофимов Александр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Трофимов Александр

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Трофимов Иван Александрович

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
Около 1902

Дочь: Кузина (Трофимова) Татьяна

Мать ребёнка: ?

Свойно, Суворовский район, Тульская область
Смерть
Неизвестно

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