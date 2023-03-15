Трофимов Александр
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Трофимов Иван Александрович
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
Около 1902
Дочь: Кузина (Трофимова) Татьяна
Мать ребёнка: ?
Свойно, Суворовский район, Тульская область
Смерть
Неизвестно