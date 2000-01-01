Останина Матрена Климентева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1763
Дата смертиПосле 1810
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1763
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1785
Отец ребёнка: Останин Корнило Петрович
Рождение ребёнка
1791
Дочь: Марфа Корнилова
Отец ребёнка: Останин Корнило Петрович
Рождение ребёнка
1791
Дочь: Наталья Корнилова
Отец ребёнка: Останин Корнило Петрович
Рождение ребёнка
1806
Сын: Останин Тимофей Корнилович
Отец ребёнка: Останин Корнило Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1810