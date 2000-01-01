Останина Матрена Климентева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиОстанина Матрена Климентева

Останина Матрена Климентева

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1763

Дата смерти

После 1810

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1763

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1785

Сын: Останин Павел Корнилович

Отец ребёнка: Останин Корнило Петрович

Рождение ребёнка
1791

Дочь: Марфа Корнилова

Отец ребёнка: Останин Корнило Петрович

Рождение ребёнка
1791

Дочь: Наталья Корнилова

Отец ребёнка: Останин Корнило Петрович

Рождение ребёнка
1806

Сын: Останин Тимофей Корнилович

Отец ребёнка: Останин Корнило Петрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Останин Корнило Петрович

Смерть
После 1810
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close