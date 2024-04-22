Еланскова Ольга Петровна
Место рождения
Дата рождения24.06.1917 ст.
Дата смертиОколо 1921
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.06.1917 ст.
Крещение
26.06.1917 ст.
Соленовская, Кумшацкая станица, 1-й Донской округ
Николаевская ц. хутора Рынок ст. Кумшацкой Восприемники: Ковалев Иван Андреевич х. Солоный Фролова Наталия Ивановна х. Рынок Солоновский, каз. жена ГАРО 803-2- 3174 лл. 15об.-16 №19
Смерть
Около 1921