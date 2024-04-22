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Еланскова Ольга Петровна

Место рождения

Рынок Соленовский, Кумшацкая станица, 1-й Донской округ

Дата рождения

24.06.1917 ст.

Дата смерти

Около 1921

Пол

Женский

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.06.1917 ст.

Отец: Елансков Петр Тимофеевич

Мать: Еланскова Анна Стефановна

Рынок Соленовский, Кумшацкая станица, 1-й Донской округ
Крещение
26.06.1917 ст.
Соленовская, Кумшацкая станица, 1-й Донской округ
Николаевская ц. хутора Рынок ст. Кумшацкой Восприемники: Ковалев Иван Андреевич х. Солоный Фролова Наталия Ивановна х. Рынок Солоновский, каз. жена ГАРО 803-2- 3174 лл. 15об.-16 №19
Смерть
Около 1921
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