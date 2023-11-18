Патапкин Фёдор
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
03.05.1939
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Патапкина Александра Алексеевна
Рождение ребёнка
25.07.1941
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Патапкина Александра Алексеевна
Смерть
Неизвестно