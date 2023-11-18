Патапкина Александра Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.03.1908
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.03.1908
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
03.05.1939
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Патапкин Фёдор
Рождение ребёнка
25.07.1941
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Патапкин Фёдор
Смерть
Неизвестно