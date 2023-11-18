Патапкина Александра Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Патапкина Александра Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.03.1908

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

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Добавил:

ВН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.03.1908

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
03.05.1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Патапкин Фёдор

Рождение ребёнка
25.07.1941

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Патапкин Фёдор

Смерть
Неизвестно

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