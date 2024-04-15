Иванченко (Иващенко) Дарья Тарасовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1828
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1840
Дочь: Марфа Семеновна
Отец ребёнка: Иванченко (иващенко) Семен Васильевич
Рождение ребёнка
1843
Дочь: Авдотья Семеновна
Отец ребёнка: Иванченко (иващенко) Семен Васильевич
Рождение ребёнка
1850
Сын: Иванченко (иващенко) Давыд Семенович
Отец ребёнка: Иванченко (иващенко) Семен Васильевич
Рождение ребёнка
1851
Дочь: Авдотья Семеновна
Отец ребёнка: Иванченко (иващенко) Семен Васильевич
Рождение ребёнка
1854
Сын: Иванченко (иващенко) Василий Семенович
Отец ребёнка: Иванченко (иващенко) Семен Васильевич
Рождение ребёнка
1856
Дочь: Христина Семеновна
Отец ребёнка: Иванченко (иващенко) Семен Васильевич
Место жительства
1858
Редкая, Юдинская волость, Каинский уезд
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Мальково, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно