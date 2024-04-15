Иванченко (Иващенко) Дарья Тарасовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иванченко (Иващенко) Дарья Тарасовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1828

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1840

Дочь: Марфа Семеновна

Отец ребёнка: Иванченко (иващенко) Семен Васильевич

Рождение ребёнка
1843

Дочь: Авдотья Семеновна

Отец ребёнка: Иванченко (иващенко) Семен Васильевич

Рождение ребёнка
1850

Сын: Иванченко (иващенко) Давыд Семенович

Отец ребёнка: Иванченко (иващенко) Семен Васильевич

Рождение ребёнка
1851

Дочь: Авдотья Семеновна

Отец ребёнка: Иванченко (иващенко) Семен Васильевич

Рождение ребёнка
1854

Сын: Иванченко (иващенко) Василий Семенович

Отец ребёнка: Иванченко (иващенко) Семен Васильевич

Рождение ребёнка
1856

Дочь: Христина Семеновна

Отец ребёнка: Иванченко (иващенко) Семен Васильевич

Место жительства
1858
Редкая, Юдинская волость, Каинский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иванченко (иващенко) Семен Васильевич

Место жительства
Неизвестно
Мальково, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно
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