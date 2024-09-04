Алгазина Катерина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алгазина Катерина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1809

Дата смерти

До 1840

Пол

Женский

Добавил:

НА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Алгазин Василий Васильевич

Рождение ребёнка
1832

Сын: Алгазин Савелий Васильевич

Отец ребёнка: Алгазин Василий Васильевич

Рождение ребёнка
1834

Дочь: (Алгазина) Марья Васильевеа

Отец ребёнка: Алгазин Василий Васильевич

Смерть
До 1840

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