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Алгазин Савелий Васильевич

Место рождения

Тобольская губ. д.Устьлогатское

Дата рождения

1832

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832

Отец: Алгазин Василий Васильевич

Мать: Алгазина Катерина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Алгазина Аграфена Алексеевна

Работа или профессия
Неизвестно
Крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1854

Дочь: (Алгазина) Авдотья Савельевна

Мать ребёнка: Алгазина Аграфена Алексеевна

Рождение ребёнка
24.03.1855

Сын: Алгазин Вакул Савельевич

Мать ребёнка: Алгазина Аграфена Алексеевна

Рождение ребёнка
1864

Сын: Алгазин Максим Савельевич

Мать ребёнка: Алгазина Аграфена Алексеевна

Смерть
Неизвестно

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