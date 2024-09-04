Алгазин Савелий Васильевич
Место рожденияТобольская губ. д.Устьлогатское
Дата рождения1832
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832
Отец: Алгазин Василий Васильевич
Мать: Алгазина Катерина
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1854
Дочь: (Алгазина) Авдотья Савельевна
Мать ребёнка: Алгазина Аграфена Алексеевна
Рождение ребёнка
24.03.1855
Мать ребёнка: Алгазина Аграфена Алексеевна
Рождение ребёнка
1864
Сын: Алгазин Максим Савельевич
Мать ребёнка: Алгазина Аграфена Алексеевна
Смерть
Неизвестно