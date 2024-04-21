Железнякова (Дрюкова) Мария Матвеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1888
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888
Отец: Дрюков Матвей Емельянович
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
08.04.1907
Сын: Железняков Ефим Андреевич
Отец ребёнка: Железняков Андрей Васильевич
Рождение ребёнка
03.02.1909
Сын: Железняков Григорий Андреевич
Отец ребёнка: Железняков Андрей Васильевич
Рождение ребёнка
25.12.1910
Дочь: Железнякова Варвара Андреевна
Отец ребёнка: Железняков Андрей Васильевич
Рождение ребёнка
14.02.1913
Сын: Железняков Григорий 2 Андреевич
Отец ребёнка: Железняков Андрей Васильевич
Рождение ребёнка
22.01.1915
Дочь: Железнякова Татьяна Андреевна
Отец ребёнка: Железняков Андрей Васильевич
Рождение ребёнка
02.02.1918
Сын: Железняков Иван Андреевич
Отец ребёнка: Железняков Андрей Васильевич
Смерть
Неизвестно