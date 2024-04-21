Железнякова (Дрюкова) Мария Матвеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Железнякова (Дрюкова) Мария Матвеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1888

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888

Отец: Дрюков Матвей Емельянович

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Железняков Андрей Васильевич

Рождение ребёнка
08.04.1907

Сын: Железняков Ефим Андреевич

Отец ребёнка: Железняков Андрей Васильевич

Рождение ребёнка
03.02.1909

Сын: Железняков Григорий Андреевич

Отец ребёнка: Железняков Андрей Васильевич

Рождение ребёнка
25.12.1910

Дочь: Железнякова Варвара Андреевна

Отец ребёнка: Железняков Андрей Васильевич

Рождение ребёнка
14.02.1913

Сын: Железняков Григорий 2 Андреевич

Отец ребёнка: Железняков Андрей Васильевич

Рождение ребёнка
22.01.1915

Дочь: Железнякова Татьяна Андреевна

Отец ребёнка: Железняков Андрей Васильевич

Рождение ребёнка
02.02.1918

Сын: Железняков Иван Андреевич

Отец ребёнка: Железняков Андрей Васильевич

Смерть
Неизвестно

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