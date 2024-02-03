Пелагея Иванова
Место рождения
Дата рождения1789 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1789 ст.
Отец: Иван Федоров
Мать: Акулина Васильева
Бракосочетание
29.06.1808 ст.
Муж: Иван Потапов
Екшур, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
10.01.1811 ст.
Сын: Григорий Иванов
Отец ребёнка: Иван Потапов
Рождение ребёнка
21.03.1813 ст.
Дочь: Матрена Иванова
Отец ребёнка: Иван Потапов
Рождение ребёнка
01.04.1816 ст.
Дочь: Мария Иванова
Отец ребёнка: Иван Потапов
Рождение ребёнка
23.01.1819 ст.
Сын: Иван Иванов
Отец ребёнка: Иван Потапов
Рождение ребёнка
23.04.1822 ст.
Дочь: Ирина Иванова
Отец ребёнка: Иван Потапов
Рождение ребёнка
02.02.1825 ст.
Сын: Никифор Иванов
Отец ребёнка: Иван Потапов
Рождение ребёнка
14.05.1827 ст.
Дочь: Елена Иванова
Отец ребёнка: Иван Потапов
Смерть
Неизвестно