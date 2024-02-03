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Пелагея Иванова

Место рождения

Егорово, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

1789 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1789 ст.

Отец: Иван Федоров

Мать: Акулина Васильева

Егорово, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
29.06.1808 ст.

Муж: Иван Потапов

Екшур, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
10.01.1811 ст.

Сын: Григорий Иванов

Отец ребёнка: Иван Потапов

Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
21.03.1813 ст.

Дочь: Матрена Иванова

Отец ребёнка: Иван Потапов

Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
01.04.1816 ст.

Дочь: Мария Иванова

Отец ребёнка: Иван Потапов

Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
23.01.1819 ст.

Сын: Иван Иванов

Отец ребёнка: Иван Потапов

Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
23.04.1822 ст.

Дочь: Ирина Иванова

Отец ребёнка: Иван Потапов

Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
02.02.1825 ст.

Сын: Никифор Иванов

Отец ребёнка: Иван Потапов

Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
14.05.1827 ст.

Дочь: Елена Иванова

Отец ребёнка: Иван Потапов

Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
Неизвестно

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