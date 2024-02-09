Матрена Иванова
Место рождения
Дата рождения21.03.1813 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.03.1813 ст.
Отец: Иван Потапов
Мать: Пелагея Иванова
Бракосочетание
21.08.1829 ст.
Муж: Порфирий Макаров
Екшур, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
08.04.1846 ст.
Отец ребёнка: Порфирий Макаров
Рождение ребёнка
21.03.1850 ст.
Дочь: Матрена Порфирьева
Отец ребёнка: Порфирий Макаров
Смерть
Неизвестно