Матрена Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМатрена Иванова

Матрена Иванова

Место рождения

Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

21.03.1813 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.03.1813 ст.

Отец: Иван Потапов

Мать: Пелагея Иванова

Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
21.08.1829 ст.

Муж: Порфирий Макаров

Екшур, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
08.04.1846 ст.

Сын: Карпушов Семен Порфирьев

Отец ребёнка: Порфирий Макаров

Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
21.03.1850 ст.

Дочь: Матрена Порфирьева

Отец ребёнка: Порфирий Макаров

Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close