Фадеева Марина Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Фадеев Петр
Мать: Фадеева Анна Николаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гамзатова Алина
Отец ребёнка: Гамзатов Мурад
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гамзатов Руслан
Отец ребёнка: Гамзатов Мурад
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гамзатов Тимур
Отец ребёнка: Гамзатов Мурад
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Гамзатов Мурад