Фадеева Марина Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фадеева Марина Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Фадеев Петр

Мать: Фадеева Анна Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гамзатова Алина

Отец ребёнка: Гамзатов Мурад

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гамзатов Руслан

Отец ребёнка: Гамзатов Мурад

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гамзатов Тимур

Отец ребёнка: Гамзатов Мурад

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гамзатов Мурад

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