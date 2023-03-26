Трущелёва (Андреева) Анастасия Яковлевна
Место рожденияс. Маразы Шемахинской губернии Азербайджан
Дата рождения21.11.1879
Дата смерти12.06.1966
ПолЖенский
Отец
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.11.1879
Отец: Андреев Яков
Мать: Андреева Прасковья
с. Маразы Шемахинской губернии Азербайджан
Бракосочетание
1895
Рождение ребёнка
1896
Дочь: Трущелёва Марина Даниловна
Отец ребёнка: Трущелёв Данил Григорьевич
Баку
Рождение ребёнка
07.03.1902
Дочь: Пятерня Прасковья Даниловна
Отец ребёнка: Трущелёв Данил Григорьевич
город Баку
Рождение ребёнка
14.08.1914
Дочь: Войнова Анна Даниловна
Отец ребёнка: Трущелёв Данил Григорьевич
Баку
Рождение ребёнка
17.07.1919
Сын: Трущелёа Алексей Данилович
Отец ребёнка: Трущелёв Данил Григорьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Трущелёв Данил Григорьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Трущелева Полина Даниловна
Отец ребёнка: Трущелёв Данил Григорьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Трущелёв Данил Григорьевич
Баку
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Трущелёв Василий Данилович
Отец ребёнка: Трущелёв Данил Григорьевич
Баку
Умер в 18 лет (застрелили). Был председателем сельсовета
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Трущелёв Григорий Данилович
Отец ребёнка: Трущелёв Данил Григорьевич
Смерть
12.06.1966
Баку