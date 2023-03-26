Трущелёва (Андреева) Анастасия Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Трущелёва (Андреева) Анастасия Яковлевна

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Место рождения

с. Маразы Шемахинской губернии Азербайджан

Дата рождения

21.11.1879

Дата смерти

12.06.1966

Пол

Женский

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.11.1879

Отец: Андреев Яков

Мать: Андреева Прасковья

с. Маразы Шемахинской губернии Азербайджан
Бракосочетание
1895

Муж: Трущелёв Данил Григорьевич

Рождение ребёнка
1896

Дочь: Трущелёва Марина Даниловна

Отец ребёнка: Трущелёв Данил Григорьевич

Баку
Рождение ребёнка
07.03.1902

Дочь: Пятерня Прасковья Даниловна

Отец ребёнка: Трущелёв Данил Григорьевич

город Баку
Рождение ребёнка
14.08.1914

Дочь: Войнова Анна Даниловна

Отец ребёнка: Трущелёв Данил Григорьевич

Баку
Рождение ребёнка
17.07.1919

Сын: Трущелёа Алексей Данилович

Отец ребёнка: Трущелёв Данил Григорьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Трущелёв Иван Данилович

Отец ребёнка: Трущелёв Данил Григорьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Трущелева Полина Даниловна

Отец ребёнка: Трущелёв Данил Григорьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Трущелёв Павел Данилович

Отец ребёнка: Трущелёв Данил Григорьевич

Баку
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Трущелёв Василий Данилович

Отец ребёнка: Трущелёв Данил Григорьевич

Баку
Умер в 18 лет (застрелили). Был председателем сельсовета
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Трущелёв Григорий Данилович

Отец ребёнка: Трущелёв Данил Григорьевич

Смерть
12.06.1966
Баку
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