Трущелёв Данил Григорьевич
Место рождениясело Маразы Шемаханский район Азербайджан
Дата рождения05.12.1878
Дата смерти10.11.1945
ПолМужской
Отец
Скрыто настройками приватности
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.12.1878
село Маразы Шемаханский район Азербайджан
Бракосочетание
1895
Рождение ребёнка
1896
Дочь: Трущелёва Марина Даниловна
Мать ребёнка: Трущелёва Анастасия Яковлевна
Баку
Рождение ребёнка
07.03.1902
Дочь: Пятерня Прасковья Даниловна
Мать ребёнка: Трущелёва Анастасия Яковлевна
город Баку
Рождение ребёнка
14.08.1914
Дочь: Войнова Анна Даниловна
Мать ребёнка: Трущелёва Анастасия Яковлевна
Баку
Рождение ребёнка
17.07.1919
Сын: Трущелёа Алексей Данилович
Мать ребёнка: Трущелёва Анастасия Яковлевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Трущелёва Анастасия Яковлевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Трущелева Полина Даниловна
Мать ребёнка: Трущелёва Анастасия Яковлевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Трущелёва Анастасия Яковлевна
Баку
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Трущелёв Василий Данилович
Мать ребёнка: Трущелёва Анастасия Яковлевна
Баку
Умер в 18 лет (застрелили). Был председателем сельсовета
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Трущелёв Григорий Данилович
Мать ребёнка: Трущелёва Анастасия Яковлевна
Смерть
10.11.1945
Баку