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Трущелёв Данил Григорьевич

Место рождения

село Маразы Шемаханский район Азербайджан

Дата рождения

05.12.1878

Дата смерти

10.11.1945

Пол

Мужской

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.12.1878

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: не указана

село Маразы Шемаханский район Азербайджан
Бракосочетание
1895

Жена: Трущелёва Анастасия Яковлевна

Рождение ребёнка
1896

Дочь: Трущелёва Марина Даниловна

Мать ребёнка: Трущелёва Анастасия Яковлевна

Баку
Рождение ребёнка
07.03.1902

Дочь: Пятерня Прасковья Даниловна

Мать ребёнка: Трущелёва Анастасия Яковлевна

город Баку
Рождение ребёнка
14.08.1914

Дочь: Войнова Анна Даниловна

Мать ребёнка: Трущелёва Анастасия Яковлевна

Баку
Рождение ребёнка
17.07.1919

Сын: Трущелёа Алексей Данилович

Мать ребёнка: Трущелёва Анастасия Яковлевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Трущелёв Иван Данилович

Мать ребёнка: Трущелёва Анастасия Яковлевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Трущелева Полина Даниловна

Мать ребёнка: Трущелёва Анастасия Яковлевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Трущелёв Павел Данилович

Мать ребёнка: Трущелёва Анастасия Яковлевна

Баку
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Трущелёв Василий Данилович

Мать ребёнка: Трущелёва Анастасия Яковлевна

Баку
Умер в 18 лет (застрелили). Был председателем сельсовета
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Трущелёв Григорий Данилович

Мать ребёнка: Трущелёва Анастасия Яковлевна

Смерть
10.11.1945
Баку
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