Прасковья Григорьевна ? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Прасковья Григорьевна ?

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1714

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1714

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1736

Сын: Кравченко Яким Федорович

Отец ребёнка: Федор Яковлевич Кравченко ?

Мурафа, Харківська область
Рождение ребёнка
1760

Дочь: Кравченко Ефросинья Федоровна

Отец ребёнка: Федор Яковлевич Кравченко ?

Мурафа, Харківська область
Рождение ребёнка
1764

Дочь: Кравченко Анна Федоровна

Отец ребёнка: Федор Яковлевич Кравченко ?

Мурафа, Харківська область
Смерть
Неизвестно
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