Прасковья Григорьевна ?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1714
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1714
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1736
Отец ребёнка: Федор Яковлевич Кравченко ?
Рождение ребёнка
1760
Дочь: Кравченко Ефросинья Федоровна
Отец ребёнка: Федор Яковлевич Кравченко ?
Рождение ребёнка
1764
Дочь: Кравченко Анна Федоровна
Отец ребёнка: Федор Яковлевич Кравченко ?
Смерть
Неизвестно