Швец (Тынысеску) Мария Валерьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
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Рождение
Неизвестно
Мать: Тынысеску Галина+Валера
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Швец Дочь3 Сергеевна
Отец ребёнка: Швец Сергей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Швец Маргарита Сергеевна
Отец ребёнка: Швец Сергей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Швец Дочь2 Сергеевна
Отец ребёнка: Швец Сергей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Швец Сергей