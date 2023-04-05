Швец (Тынысеску) Мария Валерьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Швец (Тынысеску) Мария Валерьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: Тынысеску Галина+Валера

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Швец Дочь3 Сергеевна

Отец ребёнка: Швец Сергей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Швец Маргарита Сергеевна

Отец ребёнка: Швец Сергей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Швец Дочь2 Сергеевна

Отец ребёнка: Швец Сергей

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Швец Сергей

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