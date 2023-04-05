Швец Сергей
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Швец Дочь3 Сергеевна
Мать ребёнка: Швец Мария Валерьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Швец Маргарита Сергеевна
Мать ребёнка: Швец Мария Валерьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Швец Дочь2 Сергеевна
Мать ребёнка: Швец Мария Валерьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Швец Мария Валерьевна