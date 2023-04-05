Швец Сергей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Швец Сергей

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Швец Дочь3 Сергеевна

Мать ребёнка: Швец Мария Валерьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Швец Маргарита Сергеевна

Мать ребёнка: Швец Мария Валерьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Швец Дочь2 Сергеевна

Мать ребёнка: Швец Мария Валерьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Швец Мария Валерьевна

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