Шелатова Елена Маркова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шелатова Елена Маркова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1804

Дата смерти

Между 1846 и 1848

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1806 г.р.

Дети

Добавил:

КА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1804

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
12.11.1822 ст.

Муж: Шелатов Иван Гуреев

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Около ?.01.1834

Дочь: Шелатова Анастасия Иванова

Отец ребёнка: Шелатов Иван Гуреев

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Около 1844

Дочь: Шелатова Пелагея Иванова

Отец ребёнка: Шелатов Иван Гуреев

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Около 1846

Дочь: Шелатова Мария Иванова

Отец ребёнка: Шелатов Иван Гуреев

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Смерть
Между 1846 и 1848
Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
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