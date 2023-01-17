Шелатова Елена Маркова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1804
Дата смертиМежду 1846 и 1848
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1804
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
12.11.1822 ст.
Муж: Шелатов Иван Гуреев
Рождение ребёнка
Около ?.01.1834
Дочь: Шелатова Анастасия Иванова
Отец ребёнка: Шелатов Иван Гуреев
Рождение ребёнка
Около 1844
Дочь: Шелатова Пелагея Иванова
Отец ребёнка: Шелатов Иван Гуреев
Рождение ребёнка
Около 1846
Дочь: Шелатова Мария Иванова
Отец ребёнка: Шелатов Иван Гуреев
Смерть
Между 1846 и 1848