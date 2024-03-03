Щеголькова Настасья Матвеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Щеголькова Настасья Матвеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1789 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1789 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1806 ст.

Сын: Щегольков Лупп Степанович

Отец ребёнка: Щегольков Степан Савельевич

Рождение ребёнка
1811 ст.

Дочь: Катерина Степановна

Отец ребёнка: Щегольков Степан Савельевич

Рождение ребёнка
1812 ст.

Дочь: Матрёна Степановна

Отец ребёнка: Щегольков Степан Савельевич

Рождение ребёнка
1815 ст.

Сын: Щегольков Иван Степанович

Отец ребёнка: Щегольков Степан Савельевич

Рождение ребёнка
1818 ст.

Сын: Щегольков Михей Степанович

Отец ребёнка: Щегольков Степан Савельевич

Рождение ребёнка
1822 ст.

Дочь: Макрида Степановна

Отец ребёнка: Щегольков Степан Савельевич

Рождение ребёнка
1826 ст.

Дочь: Наталья Степановна

Отец ребёнка: Щегольков Степан Савельевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Щегольков Степан Савельевич

Место жительства
Неизвестно
Непрядва, Воловский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно
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