Щеголькова Настасья Матвеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1789 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1806 ст.
Сын: Щегольков Лупп Степанович
Отец ребёнка: Щегольков Степан Савельевич
Рождение ребёнка
1811 ст.
Дочь: Катерина Степановна
Отец ребёнка: Щегольков Степан Савельевич
Рождение ребёнка
1812 ст.
Дочь: Матрёна Степановна
Отец ребёнка: Щегольков Степан Савельевич
Рождение ребёнка
1815 ст.
Сын: Щегольков Иван Степанович
Отец ребёнка: Щегольков Степан Савельевич
Рождение ребёнка
1818 ст.
Сын: Щегольков Михей Степанович
Отец ребёнка: Щегольков Степан Савельевич
Рождение ребёнка
1822 ст.
Дочь: Макрида Степановна
Отец ребёнка: Щегольков Степан Савельевич
Рождение ребёнка
1826 ст.
Дочь: Наталья Степановна
Отец ребёнка: Щегольков Степан Савельевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Непрядва, Воловский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно