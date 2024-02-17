Клементьев Феоктист
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиДо 1859
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1835
Дочь: Клементьева Марва Феоктистовна
Мать ребёнка: Клементьева Стефанида Васильевна
Рождение ребёнка
1839
Дочь: Клементьева Феодосия Феоктистовна
Мать ребёнка: Клементьева Стефанида Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
До 1859