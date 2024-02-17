Клементьев Феоктист — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Клементьев Феоктист

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

До 1859

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1835

Дочь: Клементьева Марва Феоктистовна

Мать ребёнка: Клементьева Стефанида Васильевна

Новое, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
1839

Дочь: Клементьева Феодосия Феоктистовна

Мать ребёнка: Клементьева Стефанида Васильевна

Новое, Кемский уезд, Архангельская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Клементьева Стефанида Васильевна

Смерть
До 1859
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