Клементьева Стефанида Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1813
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1835
Дочь: Клементьева Марва Феоктистовна
Отец ребёнка: Клементьев Феоктист
Рождение ребёнка
1839
Дочь: Клементьева Феодосия Феоктистовна
Отец ребёнка: Клементьев Феоктист
Место жительства
1859
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Клементьев Феоктист
Смерть
Неизвестно