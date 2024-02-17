Клементьева Стефанида Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Клементьева Стефанида Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1813

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1835

Дочь: Клементьева Марва Феоктистовна

Отец ребёнка: Клементьев Феоктист

Новое, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
1839

Дочь: Клементьева Феодосия Феоктистовна

Отец ребёнка: Клементьев Феоктист

Новое, Кемский уезд, Архангельская губерния
Место жительства
1859
Новое, Кемский уезд, Архангельская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Клементьев Феоктист

Смерть
Неизвестно
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