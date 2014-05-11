Харлашова (Смирнова) Зоя Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.03.1928
Дата смерти11.05.2014
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.03.1928
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
22.01.1950
Рождение ребёнка
14.09.1951
Рождение ребёнка
11.03.1957
Место жительства
С 1964 по 11.05.2014
Смерть
11.05.2014