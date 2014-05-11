Харлашова (Смирнова) Зоя Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Харлашова (Смирнова) Зоя Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.03.1928

Дата смерти

11.05.2014

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1926 г.р.

Дети

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Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.03.1928

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Харлашов Алексей Иванович

Рождение ребёнка
22.01.1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Харлашов Алексей Иванович

Станки, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
14.09.1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Харлашов Алексей Иванович

Станки, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
11.03.1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Харлашов Алексей Иванович

Станки, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Место жительства
С 1964 по 11.05.2014
Шалахово, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Смерть
11.05.2014
Шалахово, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область

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