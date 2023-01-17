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Ярославский Владимир Юрьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.02.1917

Пол

Мужской

Добавил:

АЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.02.1917

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.06.1949

Дочь: Ярославкая Ольга Владимировна

Мать ребёнка: Ярославская Елена Гвачевна

Рождение ребёнка
08.05.1956

Дочь: Грецкова Татьяна Владимировна

Мать ребёнка: Ярославская Елена Гвачевна

Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ярославская Елена Гвачевна

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