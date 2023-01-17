Ярославский Владимир Юрьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.02.1917
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.02.1917
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
20.06.1949
Дочь: Ярославкая Ольга Владимировна
Мать ребёнка: Ярославская Елена Гвачевна
Рождение ребёнка
08.05.1956
Дочь: Грецкова Татьяна Владимировна
Мать ребёнка: Ярославская Елена Гвачевна
Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно