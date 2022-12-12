Ярославская (Ахалая) Елена Гвачевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.08.1927
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.08.1927
Отец: Ахалая Гвач Хутович
Мать: Ахалая Роза Петровна
Рождение ребёнка
20.06.1949
Дочь: Ярославкая Ольга Владимировна
Отец ребёнка: Ярославский Владимир Юрьевич
Рождение ребёнка
08.05.1956
Дочь: Грецкова Татьяна Владимировна
Отец ребёнка: Ярославский Владимир Юрьевич
Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно