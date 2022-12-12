Ярославская (Ахалая) Елена Гвачевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ярославская (Ахалая) Елена Гвачевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.08.1927

Пол

Женский

Добавил:

АЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.08.1927

Отец: Ахалая Гвач Хутович

Мать: Ахалая Роза Петровна

Рождение ребёнка
20.06.1949

Дочь: Ярославкая Ольга Владимировна

Отец ребёнка: Ярославский Владимир Юрьевич

Рождение ребёнка
08.05.1956

Дочь: Грецкова Татьяна Владимировна

Отец ребёнка: Ярославский Владимир Юрьевич

Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ярославский Владимир Юрьевич

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