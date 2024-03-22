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(Шейдина) Евдокия Николаева

Место рождения

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1869

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869

Отец: Шейдин Николай ст

Мать: Шейдина Наталия Андреева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
28.01.1890

Муж: Гончаров Василий мл

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
19.09.1890

Дочь: Надежда Васильева

Отец ребёнка: Гончаров Василий мл

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
05.09.1891

Сын: Гончаров Иоанн Васильев

Отец ребёнка: Гончаров Василий мл

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
04.08.1892

Дочь: Евдокия Васильева

Отец ребёнка: Гончаров Василий мл

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
11.06.1895

Дочь: Анна Васильева

Отец ребёнка: Гончаров Василий мл

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
30.06.1897

Дочь: Елена Васильева

Отец ребёнка: Гончаров Василий мл

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
04.05.1902

Дочь: Пелагея Васильева

Отец ребёнка: Гончаров Василий мл

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
05.05.1902

Сын: Гончаров Николай Васильев

Отец ребёнка: Гончаров Василий мл

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
24.06.1903

Сын: Гончаров Иван Васильев

Отец ребёнка: Гончаров Василий мл

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
28.01.1905

Дочь: Мария Васильева

Отец ребёнка: Гончаров Василий мл

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
02.10.1907

Сын: Гончаров Андрей Васильев

Отец ребёнка: Гончаров Василий мл

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
05.09.1909

Сын: Гончаров Сергей Васильев

Отец ребёнка: Гончаров Василий мл

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
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