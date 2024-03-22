(Шейдина) Евдокия Николаева
Место рождения
Дата рождения1869
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869
Отец: Шейдин Николай ст
Мать: Шейдина Наталия Андреева
Бракосочетание
28.01.1890
Муж: Гончаров Василий мл
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
19.09.1890
Дочь: Надежда Васильева
Отец ребёнка: Гончаров Василий мл
Рождение ребёнка
05.09.1891
Отец ребёнка: Гончаров Василий мл
Рождение ребёнка
04.08.1892
Дочь: Евдокия Васильева
Отец ребёнка: Гончаров Василий мл
Рождение ребёнка
11.06.1895
Дочь: Анна Васильева
Отец ребёнка: Гончаров Василий мл
Рождение ребёнка
30.06.1897
Дочь: Елена Васильева
Отец ребёнка: Гончаров Василий мл
Рождение ребёнка
04.05.1902
Дочь: Пелагея Васильева
Отец ребёнка: Гончаров Василий мл
Рождение ребёнка
05.05.1902
Сын: Гончаров Николай Васильев
Отец ребёнка: Гончаров Василий мл
Рождение ребёнка
24.06.1903
Отец ребёнка: Гончаров Василий мл
Рождение ребёнка
28.01.1905
Дочь: Мария Васильева
Отец ребёнка: Гончаров Василий мл
Рождение ребёнка
02.10.1907
Отец ребёнка: Гончаров Василий мл
Рождение ребёнка
05.09.1909
Отец ребёнка: Гончаров Василий мл
Смерть
Неизвестно