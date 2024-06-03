Наплёкова Анастасия
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Наплёкова) Анна Фёдоровна
Отец ребёнка: Наплёков Фёдор Николаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Наплёков Прокоп Фёдорович
Отец ребёнка: Наплёков Фёдор Николаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Наплёков Фёдор Николаевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1893
Сын: Наплёков Никита Фёдорович
Отец ребёнка: Наплёков Фёдор Николаевич
Рождение ребёнка
Около 1903
Отец ребёнка: Наплёков Фёдор Николаевич
Родился по адресу: с Ольховка, Яковлевского района, Белгородской области, ул. Московская, 10.
Рождение ребёнка
Около 1905
Сын: Наплёков Николай Фёдорович
Отец ребёнка: Наплёков Фёдор Николаевич
Рождение ребёнка
?.06.1909
Дочь: Долгополова (Наплёкова) Мавра Фёдоровна
Отец ребёнка: Наплёков Фёдор Николаевич
Рождение ребёнка
20.10.1916
Дочь: Рябинина (Наплёкова) Варвара Фёдоровна
Отец ребёнка: Наплёков Фёдор Николаевич
Смерть
Неизвестно