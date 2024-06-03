Наплёкова Анастасия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Наплёкова Анастасия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Наплёкова) Анна Фёдоровна

Отец ребёнка: Наплёков Фёдор Николаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Наплёков Прокоп Фёдорович

Отец ребёнка: Наплёков Фёдор Николаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Наплёков Антон Фёдорович

Отец ребёнка: Наплёков Фёдор Николаевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Наплёков Фёдор Николаевич

Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1893

Сын: Наплёков Никита Фёдорович

Отец ребёнка: Наплёков Фёдор Николаевич

Рождение ребёнка
Около 1903

Сын: Наплёков Иван Фёдорович

Отец ребёнка: Наплёков Фёдор Николаевич

Родился по адресу: с Ольховка, Яковлевского района, Белгородской области, ул. Московская, 10.
Рождение ребёнка
Около 1905

Сын: Наплёков Николай Фёдорович

Отец ребёнка: Наплёков Фёдор Николаевич

Рождение ребёнка
?.06.1909

Дочь: Долгополова (Наплёкова) Мавра Фёдоровна

Отец ребёнка: Наплёков Фёдор Николаевич

Рождение ребёнка
20.10.1916

Дочь: Рябинина (Наплёкова) Варвара Фёдоровна

Отец ребёнка: Наплёков Фёдор Николаевич

Смерть
Неизвестно

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