Наплёков Фёдор Николаевич
Место рожденияс Ольховка Яковлевского района Белгородской области.
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Скрыто настройками приватности
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Наплёков Николай
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Наплёкова) Анна Фёдоровна
Мать ребёнка: Наплёкова Анастасия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Наплёков Прокоп Фёдорович
Мать ребёнка: Наплёкова Анастасия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Наплёкова Анастасия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Наплёкова Анастасия
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1893
Сын: Наплёков Никита Фёдорович
Мать ребёнка: Наплёкова Анастасия
Рождение ребёнка
Около 1903
Мать ребёнка: Наплёкова Анастасия
Родился по адресу: с Ольховка, Яковлевского района, Белгородской области, ул. Московская, 10.
Рождение ребёнка
Около 1905
Сын: Наплёков Николай Фёдорович
Мать ребёнка: Наплёкова Анастасия
Рождение ребёнка
?.06.1909
Дочь: Долгополова (Наплёкова) Мавра Фёдоровна
Мать ребёнка: Наплёкова Анастасия
Рождение ребёнка
20.10.1916
Дочь: Рябинина (Наплёкова) Варвара Фёдоровна
Мать ребёнка: Наплёкова Анастасия
Смерть
Неизвестно
Причина смерти: Убийство
Похороны
Неизвестно