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Сухинин Иван Филиппович

Место рождения

Заозерная, Крутинский муниципальный район, Омская область

Дата рождения

1814

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814

Отец: Сухинин Филипп Матвеев

Мать: Сухинина (Москвина) Фекла Калистратова (Архипова)

Заозерная, Крутинский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сухинин Никон Иванов

Мать ребёнка: Сухинина Лукия Кузьминична

Заозерная, Крутинский муниципальный район, Омская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сухинина Лукия Кузьминична

Рождение ребёнка
1840

Сын: Сухинин Киприан Иванов

Мать ребёнка: Сухинина Лукия Кузьминична

Заозерная, Крутинский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1845

Сын: Сухинин Алексей Иванович

Мать ребёнка: Сухинина Лукия Кузьминична

Заозерная, Крутинский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1847

Дочь: Сухинина (Сухинина) Вера Иванова

Мать ребёнка: Сухинина Лукия Кузьминична

Заозерная, Крутинский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1859

Сын: Сухинин Перфил Иванов

Мать ребёнка: Сухинина Лукия Кузьминична

Заозерная, Крутинский муниципальный район, Омская область
Смерть
Неизвестно

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