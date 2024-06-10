Сухинин Иван Филиппович
Место рождения
Дата рождения1814
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сухинин Никон Иванов
Мать ребёнка: Сухинина Лукия Кузьминична
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1840
Мать ребёнка: Сухинина Лукия Кузьминична
Рождение ребёнка
1845
Мать ребёнка: Сухинина Лукия Кузьминична
Рождение ребёнка
1847
Дочь: Сухинина (Сухинина) Вера Иванова
Мать ребёнка: Сухинина Лукия Кузьминична
Рождение ребёнка
1859
Мать ребёнка: Сухинина Лукия Кузьминична
Смерть
Неизвестно