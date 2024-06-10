Сухинин Алексей Иванович
Место рождения
Дата рождения1845
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1845
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Сухинина (Емельянова) Зиновия Федорова
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1873
Сын: Сухинин Евстафий Алексеев
Мать ребёнка: Сухинина (Емельянова) Зиновия Федорова
Рождение ребёнка
1877
Сын: Сухинин Кузьма Алексеевич
Мать ребёнка: Сухинина (Емельянова) Зиновия Федорова
Рождение ребёнка
12.02.1879
Сын: Сухинин Леонтий Алексеевич
Мать ребёнка: Сухинина (Емельянова) Зиновия Федорова
Рождение ребёнка
1887
Сын: Сухинин Евграф Алексеевич
Мать ребёнка: Сухинина (Емельянова) Зиновия Федорова