Сухинин Алексей Иванович 1845 — найти родственников по фамилии на Familio
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Сухинин Алексей Иванович

Место рождения

Заозерная, Крутинский муниципальный район, Омская область

Дата рождения

1845

Пол

Мужской

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1845

Отец: Сухинин Иван Филиппович

Мать: Сухинина Лукия Кузьминична

Заозерная, Крутинский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сухинин Еким Алексеевич

Мать ребёнка: Сухинина (Емельянова) Зиновия Федорова

Заозерная, Крутинский муниципальный район, Омская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сухинина (Емельянова) Зиновия Федорова

Рождение ребёнка
1873

Сын: Сухинин Евстафий Алексеев

Мать ребёнка: Сухинина (Емельянова) Зиновия Федорова

Заозерная, Крутинский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1877

Сын: Сухинин Кузьма Алексеевич

Мать ребёнка: Сухинина (Емельянова) Зиновия Федорова

Заозерная, Крутинский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
12.02.1879

Сын: Сухинин Леонтий Алексеевич

Мать ребёнка: Сухинина (Емельянова) Зиновия Федорова

Заозерная, Крутинский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1887

Сын: Сухинин Евграф Алексеевич

Мать ребёнка: Сухинина (Емельянова) Зиновия Федорова

Заозерная, Крутинский муниципальный район, Омская область

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