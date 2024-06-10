Сухинин Кузьма Алексеевич
Место рождения
Дата рождения1877
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Сухинина (Терлеева) Анисья Парамонова
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1903
Сын: Сухинин Иван Кузьмич
Мать ребёнка: Сухинина (Терлеева) Анисья Парамонова
Рождение ребёнка
1903
Сын: Сухинин Илья Кузьмич
Мать ребёнка: Сухинина (Терлеева) Анисья Парамонова
Смерть
Неизвестно