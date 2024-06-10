Сухинин Кузьма Алексеевич 1877 — найти родственников по фамилии на Familio
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Сухинин Кузьма Алексеевич

Место рождения

Заозерная, Крутинский муниципальный район, Омская область

Дата рождения

1877

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877

Отец: Сухинин Алексей Иванович

Мать: Сухинина (Емельянова) Зиновия Федорова

Заозерная, Крутинский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Сухинина (Терлеева) Анисья Парамонова

Заозерная, Крутинский муниципальный район, Омская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сухинина (Терлеева) Анисья Парамонова

Рождение ребёнка
1903

Сын: Сухинин Иван Кузьмич

Мать ребёнка: Сухинина (Терлеева) Анисья Парамонова

Заозерная, Крутинский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1903

Сын: Сухинин Илья Кузьмич

Мать ребёнка: Сухинина (Терлеева) Анисья Парамонова

Заозерная, Крутинский муниципальный район, Омская область
Смерть
Неизвестно

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