Сухинина (Москвина) Фекла Калистратова (Архипова) 1796 — найти родственников по фамилии на Familio
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Сухинина (Москвина) Фекла Калистратова (Архипова)

Место рождения

Новокарасук, Крутинский муниципальный район, Омская область

Дата рождения

1796

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1796

Отец: Москвин Калистрат Федоров

Мать: Москвина Ирина Кондратова

Новокарасук, Крутинский муниципальный район, Омская область
Бракосочетание
1809

Муж: Сухинин Филипп Матвеев

Тюкалинск, Тюкалинский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1814

Сын: Сухинин Иван Филиппович

Отец ребёнка: Сухинин Филипп Матвеев

Заозерная, Крутинский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1817

Дочь: Сухинина (Сухинина) Маремьяна Филиппова

Отец ребёнка: Сухинин Филипп Матвеев

Заозерная, Крутинский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1818

Дочь: Сухинина (Сухинина) Дарья Филиппова

Отец ребёнка: Сухинин Филипп Матвеев

Заозерная, Крутинский муниципальный район, Омская область
Смерть
Неизвестно

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