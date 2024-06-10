Сухинина (Москвина) Фекла Калистратова (Архипова)
Место рождения
Дата рождения1796
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1796
Бракосочетание
1809
Тюкалинск, Тюкалинский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1814
Отец ребёнка: Сухинин Филипп Матвеев
Рождение ребёнка
1817
Дочь: Сухинина (Сухинина) Маремьяна Филиппова
Отец ребёнка: Сухинин Филипп Матвеев
Рождение ребёнка
1818
Дочь: Сухинина (Сухинина) Дарья Филиппова
Отец ребёнка: Сухинин Филипп Матвеев
Смерть
Неизвестно