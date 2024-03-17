Князев Алексей Федулов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1781 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1781 ст.
Отец: Князев Федулло
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Князев Николай Алексеевич
Мать ребёнка: Князева Пелагея
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Князева Пелагея
Рождение ребёнка
Около 1804 ст.
Мать ребёнка: Князева Пелагея
Рождение ребёнка
Около 1806 ст.
Дочь: (Князева) Устинья Алексеевна
Мать ребёнка: Князева Пелагея
Рождение ребёнка
Около 1814 ст.
Дочь: (Князева) Акулина Алексеевна
Мать ребёнка: Князева Пелагея
Рождение ребёнка
Около 1815 ст.
Дочь: (Князева) Екатерина Алексеевна
Мать ребёнка: Князева Пелагея
Рождение ребёнка
1822
Мать ребёнка: Князева Пелагея
Смерть
Неизвестно