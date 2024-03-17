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Князев Алексей Федулов

Место рождения

Теляково, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

Около 1781 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1781 ст.

Отец: Князев Федулло

Мать: Князева Марья Константиновна

Теляково, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Князев Николай Алексеевич

Мать ребёнка: Князева Пелагея

Теляково, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Князева Пелагея

Рождение ребёнка
Около 1804 ст.

Сын: Князев Петр Алексеевич

Мать ребёнка: Князева Пелагея

Теляково, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1806 ст.

Дочь: (Князева) Устинья Алексеевна

Мать ребёнка: Князева Пелагея

Теляково, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1814 ст.

Дочь: (Князева) Акулина Алексеевна

Мать ребёнка: Князева Пелагея

Теляково, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1815 ст.

Дочь: (Князева) Екатерина Алексеевна

Мать ребёнка: Князева Пелагея

Теляково, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1822

Сын: Князев Иван Алексеевич

Мать ребёнка: Князева Пелагея

Смерть
Неизвестно

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