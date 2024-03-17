Князева Пелагея
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1796
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1796
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Князев Николай Алексеевич
Отец ребёнка: Князев Алексей Федулов
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1804 ст.
Отец ребёнка: Князев Алексей Федулов
Рождение ребёнка
Около 1806 ст.
Дочь: (Князева) Устинья Алексеевна
Отец ребёнка: Князев Алексей Федулов
Рождение ребёнка
Около 1814 ст.
Дочь: (Князева) Акулина Алексеевна
Отец ребёнка: Князев Алексей Федулов
Рождение ребёнка
Около 1815 ст.
Дочь: (Князева) Екатерина Алексеевна
Отец ребёнка: Князев Алексей Федулов
Рождение ребёнка
1822
Отец ребёнка: Князев Алексей Федулов
Смерть
Неизвестно