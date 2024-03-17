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Князева Пелагея

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1796

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1796

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Князев Николай Алексеевич

Отец ребёнка: Князев Алексей Федулов

Теляково, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Князев Алексей Федулов

Рождение ребёнка
Около 1804 ст.

Сын: Князев Петр Алексеевич

Отец ребёнка: Князев Алексей Федулов

Теляково, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1806 ст.

Дочь: (Князева) Устинья Алексеевна

Отец ребёнка: Князев Алексей Федулов

Теляково, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1814 ст.

Дочь: (Князева) Акулина Алексеевна

Отец ребёнка: Князев Алексей Федулов

Теляково, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1815 ст.

Дочь: (Князева) Екатерина Алексеевна

Отец ребёнка: Князев Алексей Федулов

Теляково, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1822

Сын: Князев Иван Алексеевич

Отец ребёнка: Князев Алексей Федулов

Смерть
Неизвестно

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