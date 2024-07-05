Каценеленбоген Израиль
Место рожденияНе указано
Дата рождения1788
Дата смерти13.11.1868
ПолМужской
- СобытияСобытия
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1788
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Каценеленбоген) Батшева
Мать ребёнка: Каценеленбоген Сара Цыпа
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Каценеленбоген Лапидот Нахман
Мать ребёнка: Каценеленбоген Сара Цыпа
Рождение ребёнка
1808
Дочь: (Каценеленбогенn) Шейна
Мать ребёнка: Каценеленбоген Сара Цыпа
Рождение ребёнка
1824
Сын: Каценеленбоген Саул Хацкель
Мать ребёнка: Каценеленбоген Сара Цыпа
Свислочь, Гродненская область, Беларусь
Смерть
13.11.1868
Похороны
13.11.1868