Каценеленбоген Израиль 1788 — найти родственников по фамилии на Familio
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Каценеленбоген Израиль

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1788

Дата смерти

13.11.1868

Пол

Мужской

Добавил:

КК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1788

Отец: Каценеленбоген Эфроим Of Svisloch (Sislowitz) R' Ephraim Katzenellenbogen

Мать: Katzenellenbogen (Каценеленбоген) Merka

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Каценеленбоген) Батшева

Мать ребёнка: Каценеленбоген Сара Цыпа

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Каценеленбоген Лапидот Нахман

Мать ребёнка: Каценеленбоген Сара Цыпа

Рождение ребёнка
1808

Дочь: (Каценеленбогенn) Шейна

Мать ребёнка: Каценеленбоген Сара Цыпа

Рождение ребёнка
1824

Сын: Каценеленбоген Саул Хацкель

Мать ребёнка: Каценеленбоген Сара Цыпа

Свислочь, Гродненская область, Беларусь
Смерть
13.11.1868
Похороны
13.11.1868

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