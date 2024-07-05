Каценеленбоген Сара Цыпа
Место рожденияНе указано
Дата рождения1786
Дата смерти03.11.1868
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786
Отец: Исаак
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Каценеленбоген) Батшева
Отец ребёнка: Каценеленбоген Израиль
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Каценеленбоген Лапидот Нахман
Отец ребёнка: Каценеленбоген Израиль
Рождение ребёнка
1808
Дочь: (Каценеленбогенn) Шейна
Отец ребёнка: Каценеленбоген Израиль
Рождение ребёнка
1824
Сын: Каценеленбоген Саул Хацкель
Отец ребёнка: Каценеленбоген Израиль
Свислочь, Гродненская область, Беларусь
Смерть
03.11.1868
Похороны
03.11.1868