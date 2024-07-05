Каценеленбоген Сара Цыпа 1786 — найти родственников по фамилии на Familio
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Каценеленбоген Сара Цыпа

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1786

Дата смерти

03.11.1868

Пол

Женский

Добавил:

КК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786

Отец: Исаак

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Каценеленбоген) Батшева

Отец ребёнка: Каценеленбоген Израиль

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Каценеленбоген Лапидот Нахман

Отец ребёнка: Каценеленбоген Израиль

Рождение ребёнка
1808

Дочь: (Каценеленбогенn) Шейна

Отец ребёнка: Каценеленбоген Израиль

Рождение ребёнка
1824

Сын: Каценеленбоген Саул Хацкель

Отец ребёнка: Каценеленбоген Израиль

Свислочь, Гродненская область, Беларусь
Смерть
03.11.1868
Похороны
03.11.1868

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