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Светлана
Светлана
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
Неизвестно
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Не указан
Мать
Не указана
Дети
Татьяна
1989 г.р.
Добавил:
ТП
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
22.10.1989
Дочь:
Татьяна
Отец ребёнка:
Леонид
Смерть
Неизвестно
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