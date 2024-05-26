Чуб Сергей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чуб Сергей

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чуб Владимир Сергеевич

Мать ребёнка: Чуб Наталья Андреевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чуб Петр Сергеевич

Мать ребёнка: Чуб Наталья Андреевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чуб Наталья Андреевна

Рождение ребёнка
1960

Дочь: Чуб Татьяна Сергеевна

Мать ребёнка: Чуб Наталья Андреевна

Смерть
Неизвестно

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