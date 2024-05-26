Чуб Сергей
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Чуб Наталья Андреевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Чуб Петр Сергеевич
Мать ребёнка: Чуб Наталья Андреевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Чуб Наталья Андреевна
Рождение ребёнка
1960
Дочь: Чуб Татьяна Сергеевна
Мать ребёнка: Чуб Наталья Андреевна
Смерть
Неизвестно