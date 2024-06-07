Чуб Наталья Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чуб Наталья Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Дрюков Андрей

Мать: Дрюкова Марина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чуб Владимир Сергеевич

Отец ребёнка: Чуб Сергей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чуб Петр Сергеевич

Отец ребёнка: Чуб Сергей

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чуб Сергей

Рождение ребёнка
1960

Дочь: Чуб Татьяна Сергеевна

Отец ребёнка: Чуб Сергей

Смерть
Неизвестно

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