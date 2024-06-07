Чуб Наталья Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Дрюков Андрей
Мать: Дрюкова Марина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Чуб Сергей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Чуб Петр Сергеевич
Отец ребёнка: Чуб Сергей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Чуб Сергей
Рождение ребёнка
1960
Дочь: Чуб Татьяна Сергеевна
Отец ребёнка: Чуб Сергей
Смерть
Неизвестно