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Мальгин Игнатий Нестерович

Место рождения

Старое Галишево, Ирбитский уезд, Пермская губерния

Дата рождения

22.12.1877

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.12.1877

Отец: Мальгин Нестер Ефимович

Мать: Мальгина Дарья Михайловна

Старое Галишево, Ирбитский уезд, Пермская губерния
ранее было указано 1883 г.р.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мальгина Алфея

Рождение ребёнка
1904

Сын: Мальгин Иван Игнатьевич

Мать ребёнка: Мальгина Алфея

Старое Галишево, Ирбитский уезд, Пермская губерния
Призыв на военную службу
10.01.1906
Старое Галишево, Ирбитский уезд, Пермская губерния
Мальгин Игнатий Нестерович - 1883 г.р., призыв 10.01.1906, служил 7 лет, пехота Архив. Ирбит. Ф-32,Оп.1ю. Д.77, стр.318 Регистрационные карты по учету мужского населения в возрасте 16-42 лет проходи... Показать все
Упоминание
1918
Большой Камыш, Ирбитское, Свердловская область
Б.Камыш - Мальгин Игнатий Нестерович - в плену - сообщить - письмо: жена - Алфея (34), сын - Иван (14), отгрузить овса до февраля 1919 всему семейству Архив . Ирбит Ф-32, Оп1, Д.35( Списки с... Показать все
Упоминание
13.06.1958
Старое Галишево, Ирбитский уезд, Пермская губерния
В допросе указано что в июне 1958 года Мальгин Игнатий Нестерович проживает в старой Галишева парализован и не говорит. Источник дело репрессированного Мальгина т.ф
Смерть
Неизвестно

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