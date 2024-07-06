Мальгин Игнатий Нестерович
Место рождения
Дата рождения22.12.1877
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
22.12.1877
Отец: Мальгин Нестер Ефимович
ранее было указано 1883 г.р.
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мальгина Алфея
Рождение ребёнка
1904
Мать ребёнка: Мальгина Алфея
Призыв на военную службу
10.01.1906
Мальгин Игнатий Нестерович - 1883 г.р., призыв 10.01.1906, служил 7 лет, пехота Архив. Ирбит. Ф-32,Оп.1ю. Д.77, стр.318 Регистрационные карты по учету мужского населения в возрасте 16-42 лет проходи... Показать все
Упоминание
1918
Большой Камыш, Ирбитское, Свердловская область
Б.Камыш - Мальгин Игнатий Нестерович - в плену - сообщить - письмо: жена - Алфея (34), сын - Иван (14), отгрузить овса до февраля 1919 всему семейству Архив . Ирбит Ф-32, Оп1, Д.35( Списки с... Показать все
Упоминание
13.06.1958
В допросе указано что в июне 1958 года Мальгин Игнатий Нестерович проживает в старой Галишева парализован и не говорит. Источник дело репрессированного Мальгина т.ф
Смерть
Неизвестно