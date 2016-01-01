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Уразбахтин Зинур Гайнисламович
Уразбахтин Зинур Гайнисламович
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1954
Пол
Мужской
Отец
Уразбахтин Гайнислам
1914 г.р.
Мать
Фазлыева Фаузия Нуриевна
Дети
Не указаны
Добавил:
КМ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1954
Отец:
Уразбахтин Гайнислам
Мать:
Фазлыева Фаузия Нуриевна
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