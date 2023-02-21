Фазлыева Фаузия Нуриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиФазлыева Фаузия Нуриевна

Фазлыева Фаузия Нуриевна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

2016

Пол

Женский

Добавил:

КМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Фазлыев Нурий Фазылович

Мать: Магамуре

Рождение ребёнка
1951

Дочь: Уразбахтина Забира Гайнисламовна

Отец ребёнка: Уразбахтин Гайнислам

Рождение ребёнка
1954

Сын: Уразбахтин Зинур Гайнисламович

Отец ребёнка: Уразбахтин Гайнислам

Рождение ребёнка
1954

Сын: Уразбахтин Салават Гайнисламович

Отец ребёнка: Уразбахтин Гайнислам

Рождение ребёнка
1961

Дочь: Уразбахтина Забида Гайнисламовна

Отец ребёнка: Уразбахтин Гайнислам

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Уразбахтин Гайнислам

Смерть
2016
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close