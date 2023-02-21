Фазлыева Фаузия Нуриевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти2016
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Фазлыев Нурий Фазылович
Мать: Магамуре
Рождение ребёнка
1951
Дочь: Уразбахтина Забира Гайнисламовна
Отец ребёнка: Уразбахтин Гайнислам
Рождение ребёнка
1954
Сын: Уразбахтин Зинур Гайнисламович
Отец ребёнка: Уразбахтин Гайнислам
Рождение ребёнка
1954
Сын: Уразбахтин Салават Гайнисламович
Отец ребёнка: Уразбахтин Гайнислам
Рождение ребёнка
1961
Дочь: Уразбахтина Забида Гайнисламовна
Отец ребёнка: Уразбахтин Гайнислам
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Уразбахтин Гайнислам
Смерть
2016