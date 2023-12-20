Жгун Прокофий Романович
Место рождения
Дата рождения01.03.1878 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.03.1878 ст.
Отец: Жгун Роман Матвеевич
Мать: Жгун Прасковья Корнеевна
Бракосочетание
07.02.1900 ст.
Гультяи, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
06.02.1901 ст.
Мать ребёнка: Жгун (Пузыня) Пелагея Михайловна
Рождение ребёнка
20.04.1904 ст.
Дочь: Жгун Александра Прокофьевна
Мать ребёнка: Жгун (Пузыня) Пелагея Михайловна
Смерть
Неизвестно