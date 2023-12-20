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Жгун Прокофий Романович

Место рождения

Заичиха, Гультяевская волость, Невельский уезд

Дата рождения

01.03.1878 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.03.1878 ст.

Отец: Жгун Роман Матвеевич

Мать: Жгун Прасковья Корнеевна

Заичиха, Гультяевская волость, Невельский уезд
Бракосочетание
07.02.1900 ст.

Жена: Жгун (Пузыня) Пелагея Михайловна

Гультяи, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
06.02.1901 ст.

Сын: Жгун Максим Прокофьевич

Мать ребёнка: Жгун (Пузыня) Пелагея Михайловна

Заичиха, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
20.04.1904 ст.

Дочь: Жгун Александра Прокофьевна

Мать ребёнка: Жгун (Пузыня) Пелагея Михайловна

Заичиха, Гультяевская волость, Невельский уезд
Смерть
Неизвестно

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