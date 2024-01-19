Жгун (Пузыня) Пелагея Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Жгун (Пузыня) Пелагея Михайловна

Место рождения

Машово, Гультяевская волость, Невельский уезд

Дата рождения

27.04.1878 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.04.1878 ст.

Отец: Пузыня Михаил Иванович

Мать: Пузыня Дарья Силовна

Машово, Гультяевская волость, Невельский уезд
Бракосочетание
07.02.1900 ст.

Муж: Жгун Прокофий Романович

Гультяи, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
06.02.1901 ст.

Сын: Жгун Максим Прокофьевич

Отец ребёнка: Жгун Прокофий Романович

Заичиха, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
20.04.1904 ст.

Дочь: Жгун Александра Прокофьевна

Отец ребёнка: Жгун Прокофий Романович

Заичиха, Гультяевская волость, Невельский уезд
Смерть
Неизвестно
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