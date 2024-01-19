Жгун (Пузыня) Пелагея Михайловна
Место рождения
Дата рождения27.04.1878 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.04.1878 ст.
Отец: Пузыня Михаил Иванович
Мать: Пузыня Дарья Силовна
Бракосочетание
07.02.1900 ст.
Гультяи, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
06.02.1901 ст.
Отец ребёнка: Жгун Прокофий Романович
Рождение ребёнка
20.04.1904 ст.
Дочь: Жгун Александра Прокофьевна
Отец ребёнка: Жгун Прокофий Романович
Смерть
Неизвестно