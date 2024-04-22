Чиркин Максим Владимирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чиркин Максим Владимирович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.02.1988

Пол

Мужской

Отец

1951 г.р.

Мать

1956 г.р.

Жена

1990 г.р.

Дети

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Добавил:

МЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.02.1988

Отец: Чиркин Владимир Васильевич

Мать: (Чиркина) Лариса Александровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Чиркина) Елена Владимировна

Развод
Неизвестно

Жена: не указана

Развод
Неизвестно

Жена: не указана

Развод
Неизвестно

Жена: не указана

Развод
Неизвестно

Жена: не указана

Рождение ребёнка
10.07.2016

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Чиркина) Елена Владимировна

Рождение ребёнка
15.09.2018

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Чиркина) Елена Владимировна

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