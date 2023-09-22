(Чиркина) Елена Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Чиркина) Елена Владимировна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

31.08.1990

Пол

Женский

Отец

1964 г.р.

Мать

1967 г.р.

Муж

1988 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

МЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.08.1990

Отец: Пачулин Владимир Викторович

Мать: Людмила Александровна

Рождение ребёнка
10.07.2016

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Чиркин Максим Владимирович

Рождение ребёнка
15.09.2018

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Чиркин Максим Владимирович

Развод
Неизвестно

Муж: не указан

Развод
Неизвестно

Муж: не указан

Развод
Неизвестно

Муж: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чиркин Максим Владимирович

Место жительства
Неизвестно
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